- Turcia intentioneaza sa nu mai foloseasca dolarul pentru schimburile sale comerciale cu Rusia, a afirmat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca se comporta ca un "lup singuratic", relateaza AFP, potrivit Agepres .

- Turcia ”are nevoie” de sisteme ruse de aparare antiaeriana de tip S-400 si va intra in curand in posesia lor, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul unor tensiuni cu Washingtonul care ameninta sa blocheze livrarea unor avioane de lupta Ankarei, relateaza AFP. ”Acordul pe…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis sambata ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate ''jocurile'' care ii afecteaza economia, referindu-se la tensiunile dintre Ankara si Washington provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera pe pastorul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care imputa unui ”complot” american prabusirea brutala a lirei turcesti, a acuzat luni Statele Unite ca ar cauta sa loveasca Turcia ”in spate”, relateaza AFP conform News.ro . ”Pe de o parte sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta parte cautati sa va loviti partenerul…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca limbajul amenintator al SUA nu va fi in folosul nimanui, opinie exprimata de liderul de la Ankara in timp ce relatiile dintre cele doua tari, membre ale NATO, sunt tensionate in legatura cu cazul unui pastor american arestat in Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP. "Nu puteti forta Turcia sa renunte…

