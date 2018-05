Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie din Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince pentru a-l infrunta pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale anticipate, care vor avea loc la 24 iunie, informeaza AFP.



"Cu permisiunea lui Allah si voia natiunii, voi fi ales presedinte la 24 iunie", a declarat, in cadrul unei ceremonii la Ankara, Muharrem Ince, un membru important al CHP si un orator energic, care s-a impus in ultimii ani drept unul dintre cei mai vehementi critici ai lui Erdogan.



Liderul…