- Agenția de evaluare financiara Fitch Ratings a coborat ratingul Turciei intr-o zona inferioara a categoriei „junk” – nerecomandat pentru investiții – motivand vulnerabilitatea țarii in fața inflației ridicate. De la „BB minus” pana la „B plus”, adica cu patru trepte sub nivelul „investment grade”. In…

- Fermierii europeni se pregatesc sa imprastie ingrasaminte pe camp, insa preturile ridicate la azot nu le lasa alta optiune decat sa utilizeze cantitati mai mici si sa transfere costurile mai departe de-a lungul lantului alimentar, transmite Bloomberg.

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a ajuta gospodariile sa isi plateasca facturile la incalzire in lunile de iarna, o noua dovada a actiunilor avute in vedere de guverne ca raspuns la criza energetica, transmite Bloomberg."Trebuie sa facem ceva", a spus joi ministrul german al Finantelor, Christian…

- Turcia a cerut luni, 27 decembrie, Rusiei sa renunțe la cererile sale „unilaterale” și sa adopte o abordare mai constructiva pentru a ieși din impasul cu puterile occidentale și cu NATO in privința Ucrainei. „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, trebuie sa fie acceptabila de ambele parți”, a spus…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut ratingul Spaniei la A-, cu perspectiva stabila, datorita bunelor perspective de recuperare si continuitatii unor conditii de finantare favorabile care vor facilita corectia graduala a ridicatei datorii publice, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca, Azomures din Targu Mures, a anuntat, luni, ca opreste temporar productia, din cauza pretului ridicat la gaze naturale si energie electrica. Reprezentanții companiei solicita sprijinul autoritaților pentru…