Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a vorbit joi la telefon cu ministrul afacerilor externe din Suedia, Ann Linde, și cu ministrul afacerilor externe din Finlanda, Pekka Haavisto, despre procesul de aderare a celor doua state la Alianța Nord-Atlantica, in condițiile in care șeful diplomației romane…

- Ofensiva Moscovei s-a intensificat, miercuri, in direcția Severodonețk, care a fost lovit de atacuri aeriene, rachete, focuri de artilerie și de mortiere. Statul Major a transmis ca trupele ucrainene au respins noua atacuri in regiunile Donețk și Luhansk, iar in Mariupol, bilanțul deceselor a fost ridicat…

- Suedia nu ar trebui sa se aștepte ca Turcia sa-i aprobe cererea de aderare la NATO, pe care a depus-o oficial astazi alaturi de Finlanda, fara sa extradeze ”teroriștii”, a declarat miercuri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, citata de The Guardian.Luand cuvantul in fața parlamentarilor…

- Finlanda si Suedia, au depus astazi, 18 mai, cererile de aderare la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza AFP, citata de Agerpres . Ambasadorii celor doua țari la NATO s-au intalnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a transmite cererile de aderare. „Acesta…

- Președintele Recep Erdogan a avertizat ca Turcia refuza admiterea Suediei și Finlandei in NATO. Liderul de la Ankara a facut aceasta declarație luni, 16 mai 2022. Erdogan a facut aceasta declarație chiar dupa ce s-a anunțat ca Suedia și Finlanda vor trimite o delegație in Turcia, care sa negocieze cu…

- Ministrul de externe al Turciei a spus ca Suedia și Finlanda trebuie sa inceteze sa mai sprijine teroriști și sa ridice interdicțiile de export impuse Turciei, in contextul in care doresc sa devina membre NATO, relateaza Reuters. Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat duminica…

- Un consilier al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirma ca țara NATO "nu inchide ușa" aderarii Finlandei și Suediei la organizație. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea Greciei", acuzand Suedia si Finlanda ca "gazduiesc teroristi ai PKK", Partidul Muncitorilor din Kurdistan."Nu avem un aviz pozitiv", a insistat el."Urmarim in prezent evolutiile in legatura…