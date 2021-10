Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca Statele Unite au propus vanzare de avioane F-16 Turciei, in schimbul investitiei sale in programul F-35, din care Ankara a fost exclusa dupa ce a cumparat sisteme de aparare antiracheta din Rusia, transmite Reuters. Reuters a relatat la inceputul…

- Turcia ar putea coopera cu Rusia in vederea construirii unor avioane de lupta si submarine, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan unor jurnalisti, la bordul avionului cu care se intorcea de la Soci, unde s-a intalnit cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit agentiei turce de presa…

- ”Am vorbit despre ceea ce am putea sa facem in vederea construirii unor motoare de avion si unor avioane de lupta. Alt domeniu in care putem actiona impreuna este construirea unor nave. Cu voia lui Allah, putem chiar adopta dispozitii comune cu privire la submarine”, a declarat seful statului turc.…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia intentioneaza in continuare sa cumpere un al doilea lot de sisteme de aparare antiracheta S-400 din Rusia, o miscare care ar putea aprofunda o ruptura cu Statele Unite, aliatulul sau din NATO, si ar putea declansa noi sanctiuni din partea Washingtonului,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, joi, ca relatiile cu Administratia SUA nu sunt "sanatoase", cerand Washingtonului sa rezolve problemele asociate achizitionarii de catre Ankara a sistemelor antiaeriene ruse S-400, informeaza agentia Reuters. "Nu pot spune ca relatiile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…

- Guvernul Ciprului a anulat luni pasapoartele UE ale intregii conduceri politice a asa-numitei "Republici Turce a Ciprului de Nord" (RTCN), entitate recunoscuta doar de catre Turcia. Relatiile dintre cipriotii turci si Republica Cipru, stat membru UE, s-au deteriorat dupa ce presedintele turc Recep Tayyip…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata, in cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul german Angela Merkel, ca tara sa nu va putea suporta povara unui val suplimentar de migranti din Afganistan, informeaza Agerpres , care preia AFP. Recep Erdogan a sustinut ca un nou val migratoriu…