Turcia: Preşedintele Erdogan se declară în favoarea unei noi Constituţii Presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni in favoarea unei noi Constitutii, o declaratie surprinzatoare facuta cu doi ani inaintea alegerilor care se anunta complicate pentru actual sef al statului turc, transmite AFP. 'Este clar ca la baza problemelor Turciei se afla Constitutiile scrise de pucisti incepand din anii 1960 (...) A sosit poate timpul ca Turcia sa redeschida dezbaterea privind o noua Constitutie', a afirmat presedintele Erdogan la Ankara, in timpul unei conferinte de presa dupa o sedinta de guvern. 'Am putea adopta masuri in aceasta directie daca ajungem la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost vaccinat impotriva COVID-19 joi seara, in direct la televiziune, relateaza AFP si Reuters. Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un spital din Ankara.…

- Din cauza ninsorii, dar și a șoselelor inghețate, in capitala Turciei, Ankara, mai mulți șoferi au pierdut controlul mașinilor, care au patinat și s-au ciocnit unele de altele, noteaza Reuters, citata de Toptrendingnews.co. Condițiile meteo de iarna au facut ravagii la Ankara, numeroase mașini derapand…

- Turcia va adopta reforme structurale pentru a învinge "triunghiul raului": ratele dobânzilor, inflatia si cursul valutar, a afirmat sâmbata presedintele Tayyip Erdogan, adaugând ca autoritatile de la Ankara sunt decise sa formeze un sistem bazat pe productie si forta…

- Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul…

- Turcia nu va renunta la achizitia de sisteme de aparare antiracheta S-400 rusesti si va lua masuri similare de raspuns dupa ce va evalua sanctiunile impuse de SUA din cauza acestei tranzactii, a declarat joi ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters. Intr-un interviu pentru postul de…

- Statele Unite au impus sanctiuni Presedintiei Industriilor de Aparare din Turcia (SSB) pentru achizitionarea de catre Ankara a sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, a anuntat luni Departamentul de Stat, conform DPA. Ankara a intrat in posesia armelor anul trecut, pe fondul avertismentelor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca eventuale sanctiuni ale Uniunii Europene (UE) impotriva Turciei pentru activitatile sale controversate din estul Marii Mediterane nu constituie motiv de mare ingrijorare pentru tara sa, informeaza AFP. "Orice fel de decizie de…

- Rusia se opune dorinței Turciei de a instala un post militar independent de observare pe teritoriul Azerbaidjanului, conform declarațiilor unei surse de la Ankara, citate de Reuters și Agerpres. Cele doua țari au convenit sa monitorizeze acordul de incetare a focului din Nagorno-Karabah, incheiat intre…