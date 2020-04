Turcia: Preşedintele Erdogan anunţă interdicţii de circulaţie în weekend în 31 de provincii Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus, informeaza dpa. Masura se va aplica inclusiv in metropola Istanbul si in capitala Ankara, afectand in total 63 de milioane dintre cele 83 de milioane de locuitori ai Turciei. Intr-o interventie televizata, seful statului turc a afirmat ca interdictia de circulatie, valabila 48 de ore, va incepe vineri la miezul noptii (21:00 GMT). O masura similara a fost anuntata vinerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Autoritatile turce au ordonat, vineri, locuitorilor din 31 de localitati, intre care Istanbul si Ankara, sa ramana in case timp de 48 de ore, in cadrul noilor masuri stricte pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus.

- Autoritatile franceze au anuntat ca un copil de 10 ani a murit de COVID-19, intr-una din zilele pandemiei cu cele mai grele pierderi la nivel mondial. Statele Unite au raportat ieri peste 2000 de decese, Franta si Marea Britanie, cate aproape 1000. De asemenea in Belgia numarul mortilor s-a triplat…

- Inlaturarea bancilor se intampla in mai multe orase din Turcia, printre care si Istanbul. Bancile din pietele publice sau parcuri sunt ridicate de la locul lor, urcate in masini si duse intr-un depozit. Masura autoritatilor de la Ankara a fost luata in speranta ca oamenii nu se vor mai aduna in grupuri,…

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat joi eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana – Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia – si pentru britanici, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura se aplica din 2 martie celor care doresc sa viziteze Turcia in scopuri…

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat joi eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana - Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia - si pentru britanici, transmite Reuters. Masura se aplica din 2 martie celor care doresc sa viziteze Turcia in scopuri turistice…

- E revolta la Ankara dupa ce un eurodeputat grec a rupt miercuri o imagine a drapelului Turciei, chiar in Parlamentul European.„Nu faceti altceva decat sa alintati Turcia, care ne inunda cu fluxuri neintrerupte de migranti. Iar acest drapel turc este inmuiat in sange.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs miercuri in vestul Turciei, la ora 19.22 GMT, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), conform Reuters si EFE. Seismul s-a produs la 15 km est de orasul Kirkagac, la o adancime de aproximativ 8,6 kilometri, dar a…