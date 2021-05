Presedintele turc Tayyip Erdogan si regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz, au discutat marti telefonic despre stadiul relatiei bilaterale, a informat presedintia turca, a doua conversatie intre cei doi lideri in mai putin de o luna, transmite Reuters. Turcia urmareste sa imbunatateasca legaturile cu statul arab din Golf dupa criza din relatia bilaterala generata de uciderea in consulatul saudit din Istanbul, in 2018, a jurnalistului Jamal Khashoggi. Anul trecut, oamenii de afaceri sauditi au sustinut un boicot neoficial al marfurilor turcesti ca raspuns la ceea ce au considerat a fi o atitudine…