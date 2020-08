Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a deplasat marti la Atena pentru a ajuta la detensionarea disputei teritoriale dintre Grecia si Turcia, tari care in opinia sa prin ceea ce fac ''se joaca cu focul'' in Mediterana, transmite dpa. ''Ceea ce avem nevoie acum, categoric si…

- Turcia si Grecia efectueaza exercitii militare rivale in partea de est a Marii Mediterane, iar seful diplomatiei germane Heiko Maas efectueaza marti o vizita in regiune, in vederea unei calmari a tensiunilor intre cei doi aliati NATO pe tema cautarii de hidrocarburi, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, se va deplasa marti la Atena, apoi la Ankara, pentru a incerca sa aplaneze tensiunile dintre Grecia si Turcia, dupa ce explorarile unilaterale de hidrocarburi ale acesteia din urma au provocat o criza regionala, informeaza luni AFP. "Este necesar ca Germania sa…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a condamnat miercuri "provocarile" Turciei în estul Marii Mediterane, pledând pentru diplomatie, dar avertizând ca armata elena poate riposta în caz de necesitate, scrie Mediafax.Reactia Turciei la Acordul juridic dintre…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a apreciat - marti, la Atena - ca relatiile intre UE si Turcia nu se vor putea ameliora decat cu conditia ca "Ankara sa renunte la provocarile sale in estul Mediteranei", relateaza France Presse.Seful diplomatiei germane, a carui tara prezideaza in prezent…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a apreciat - marti, la Atena - ca relatiile intre UE si Turcia nu se vor putea ameliora decat cu conditia ca "Ankara sa renunte la provocarile sale in estul Mediteranei", relateaza France Presse. Seful diplomatiei germane, a carui tara prezideaza…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat vineri telefonic despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra tarilor lor, au indicat Atena si Ankara, un astfel de contact fiind rar intre cele doua tari vecine care au dezacorduri intr-o serie de probleme, potrivit…