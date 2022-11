Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reiterat intenția de a desfașura o noua operațiune militara terestra in nordul Siriei, dupa ce in acest weekend a lansat rachete impotriva pozițiilor kurde ale PKK din Irak și Siria. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit, luni, despre posibila lansare a unei „operațiuni terestre” in Siria, a doua […] The post Turcia pregatește o „operațiune terestra” in Siria. Erdogan trece peste Biden și Putin: „Ii vom face sa plateasca” first appeared on Ziarul National .