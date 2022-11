Stiri pe aceeasi tema

- Turcia se angajeaza sa caute un dialog de pace intre Rusia și Ucraina, a declarat sambata președintele Recep Tayyip Erdogan. Totodata, el acuza SUA și statele occidentale ca provoaca Moscova, scrie Reuter.

- Turcia isi va continua eforturile pentru acordul asupra exportului cerealelor la Marea Neagra in ciuda ezitarilor Rusiei, a declarat luni, 31 octombrie, presedintele Turciei, Tayyip Erdogan dupa ce Moscova si-a suspendat participarea la aceasta initiativa in weekend, informeaza Reuters și Agerpres .…

- Rusia, prin vocea lui Dmitri Peskov, semnaleaza ca așteapta negocieri de pace in Ucraina din partea Occidentului. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a transmis ca obiectivele interventiei militare ruse ar putea fi obtinute și prin negocieri. Peskov arata ca Turcia si alte tari continua actiunile diplomatice…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan va avea o intrevedere cu omologul sau Vladimir Putin miercuri, la Astana, in marja unui summit regional in capitala Kazahstanului, a anuntat marti pentru AFP un responsabil turc. Turcia, care mentine o pozitie neutra de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…

- Presedintele Klaus Iohannis: Romania condamna cu fermitate anuntul presedintelui Putin cu privire la urmatorii pasi ai Rusiei Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor „operatiunii militare speciale” in Ucraina, in cursul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Aflat la Belgrad, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, intr-o conferința de presa susținuta alaturi de omologul sau sarb Aleksandar Vucic, ca Occidentul se comporta provocator fața de Rusia, informeaza Politico . „Pot spune clar ca nu mi se pare corecta atitudinea Occidentului…

- Nu se pune problema unui acord de pace pana ce Rusia nu se retrage din Ucraina, declara Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a avut, la Lvov, o intalnire cu secretarul general ONU si presedintele Turciei.