- Un tribunal din Istanbul a ridicat interdictia de calatorie pentru jurnalista germana Mesale Tolu, arestata anul trecut pentru acuzatii legate de terorism, a declarat luni un grup de sustinatori al jurnalistei, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Cu toate acestea, procesul jurnalistei si traducatoarei…

- Un tribunal din Istanbul a ordonat miercuri eliberarea conditionata a presedintelui Amnesty International in Turcia, Taner Kilic, judecat pentru apartenenta la o organizatie ''terorista'', a anuntat ONG-ul, relateaza AFP. Instanta ''a ordonat eliberarea sa conditionata…

- Sase persoane risca sa fie condamnate pe viata in Turcia in legatura cu atacul de pe aeroportul Ataturk din Istanbul, produs acum doi ani. Un demers in acest sens a fost inaintat de procurori. In total sunt 46 de banuiti, dintre care 36 sunt arestati.

- Douazeci si patru de persoane au murit duminica in deraierea unuitren de pasageri, in regiunea Tekirdag, in nord-vestul Turciei, potrivit unui nou bilant anuntat luni de catre vicepremierul turc Recep Akdag, relateaza AFP. Un bilant anterior, prezentat de Ministerul Sanatatii, anunta zece morti si 73…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminica la scrutinul prezidential si legislativ la o scoala din cartierul Uskudar din Istanbul, informeaza dpa. Alegerile prezidentiale si legislative anticipate sunt considerate cruciale pentru...

- Un tribunal din Istanbul a decis joi sa-l mentina in detentie pe directorul Amnesty International in Turcia, inchis de mai mult de un an pentru apartenenta la o "organizatie terorista", in ciuda protestelor aparatorilor drepturilor omului, scrie AFP, potrivit news.ro.Taner Kilic este retinut…

- Protestele au inceput la sfarsitul lui mai 2013 pentru a denunta constructia unui centru comercial in parcul Gezi de la Istanbul, in apropierea pietei Taksim, din centrul orasului.Dar ceea ce a fost la inceput o miscare locala impotriva reamenajarii unuia dintre putinele spatii verzi din…

- Cele 119 persoane au fost acuzate de "incalcarea ordinii constitutionale" in legatura cu incidentele din Istanbul in timpul puciului esuat din 15 iulie 2016, potrivit Anadolu.In total 1.258 de persoane, inclusiv fosti soldati, au fost condamnati la inchisoare pe viata in 163 de cazuri separate…