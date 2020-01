Turcia - Pedeapsă de 18 ani de închisoare, solicitată pentru un curier care a scuipat pe o pizza Un procuror turc a solicitat joi pana la 18 ani de inchisoare pentru un fost curier, acuzat ca a scuipat pe o pizza inainte de a o livra clientului, relateaza AFP.



Fapta a avut loc la data de 24 decembrie 2017 in localitatea Eskisehir din centrul Turciei.



Potrivit agentiei de stiri DHA, fostul curier, concediat ulterior, este acuzat ca a deschis cutia cu pizza si ca a scuipat pe aceasta inainte de a suna la usa clientului.



Gestul sau a fost descoperit cateva zile mai tarziu, dupa ce un apropiat al proprietarului imobilului a vizionat imaginile filmate de camera

