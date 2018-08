Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incepe livrarea catre Turcia a sistemului avansat de aparare antiaeriana S-400 in 2019, informeaza agentia de presa Interfax, citand un anunt facut marti de exportatorul de armament rus controlat de stat Rosoboronexport, potrivit Reuters. Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea…

- "Nimeni sa nu indrazneasca sa se joace cu noi", a declarat raspicat, presedintele Turciei, Recep Erdogan. La un miting de partid in Ankara, el a spus ca sanctiunile introduse de Statele Unite echivaleaza cu o tentativa de lovitura de stat economica.

- Pe 18 august, in drumul sai spre Berlin, unde se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel, președintele rus Vladimir Putin intenționeaza sa participe la nunta ministrului austriac de externe Karin Kneissl, a confirmat secretarul de presa Dmitri Peskov informatia transmisa anterior de presa din…

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti. „Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernamant,…

- Turcia ar putea solicita un arbitraj international daca Statele Unite blocheaza vanzarea de avioane de lupta F-35 pentru fortele aeriene turce, a afirmat presedintele. Erdogan a sustinut ca nu va ceda amenintarilor presedintelui SUA, Donald Trump, cu sanctiuni impotriva Turciei in cazul in care autoritatile…

- Circulația e ingreunata pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a patruns pe scuarul ce delimita benzile, lovind mai multe persoane. La accident au ajuns cinci echipaje SMURD, o fetița de 5 ani și tatal ei fiind in drum spre spital.…

- Brazilianul de 21 de ani a schimbat destinatia in mai putin de 24 de ore. Presa din Spania scrie ca atacantul Malcom, care ar fi trebuit ca la aceasta ora sa fie in "zbor" catre Statele Unite ale Americii, imbracat in echipamentul giallorosso, va ajunge de fapt, in cateva ore, in...

- La 12 iunie, in provincia turca Eskisehir, a avut loc ceremonia de deschidere a conductei Trans-Anatoliene (TANAP), conceputa pentru transportul de gaze naturale din Azerbaidjan in Europa. La eveniment au participat președinții Turciei, Azerbaidjanului, Serbiei, Ucrainei și liderul Republicii Turce…