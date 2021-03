Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat îngrijorat de faptul ca Turcia va încerca sa influențeze urmatoarele alegeri din Franța, relateaza Bloomberg.„Amenințarile nu sunt voalate așa ca cred ca trebuie sa fim foarte lucizi”, declarat marți Macron în timpul…

- Regizorul francez Alain Francon, in varsta de 76 de ani, a fost gasit injunghiat, in cartierul Ecusson din centrul orasului Montpellier. Regizolrul a fost descoperit miercuri dupa ora 11.30, pe strada Voltaire, intre piata Saint-Come si biserica Saint-Roch, potrivit Le Figaro. Francon este grav ranit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a prezidat joi dimineata o ceremonie la Domul Invalizilor din Paris cu ocazia Zilei de comemorare a victimelor terorismului, ducandu-se apoi la o intalnire cu Michel Catalano, patronul unei imprimerii luat ostatic de fratii Kouachi in 2015, relateaza AFP. Inconjurat…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Franța va intra, foarte probabil, intr-un al treilea lockdown, dupa ce numarul infecțiilor cu noul coronavirus a inceput din nou sa creasca, iar tulpinile mutate din Marea Britanie și Africa de Sud au inceput sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris,…

- Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy. „Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost testata pozitiv la COVID-19 pe 24 decembrie, fara a prezenta simptome grave, inainte ca testul sa iasa negativ sase zile mai tarziu, a anuntat sambata cabinetul sau, confirmand informatii aparute in presa. Brigitte Macron, 67 de ani,…