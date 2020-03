Parchetul de la Ankara a cerut joi pedepse cu inchisoare pe viata impotriva a opt persoane inculpate in legatura cu asasinarea ambasadorului rus in Turcia in 2016, a relatat agentia Anadolu, preluata de dpa. Ambasadorul rus Andrei Karlov a fost impuscat mortal de un politist aflat in afara serviciului, in ziua de 19 decembrie 2016, la inaugurarea unei expozitii la Ankara. Agresorul a strigat sloganuri islamiste si a denuntat implicarea Rusiei in conflictul sirian, inainte de a fi omorat de politisti. Impotriva a cinci inculpati se cer pedepse multiple cu inchisoare pe viata cu circumstante agravante,…