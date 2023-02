Turcia opreşte operaţiunile de căutare a supravieţuitorilor, după 14 zile de la cutremur Turcia a decis duminica, in cea de-a 14-a zi dupa seismul din 6 februarie, sa opreasca operatiunile de cautare a supravietuitorilor, mai putin in cele mai afectate doua provincii ale tarii, Kahramanmaras si Hatay, a anuntat Agentia guvernamentala pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta (AFAD), informeaza AFP, citata de Agerpres. „Intr-un numar mare de […] The post Turcia opreste operatiunile de cautare a supravietuitorilor, dupa 14 zile de la cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

