Turcia: Opoziţia organizează mitinguri împotriva prelungirii stării de urgenţă Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a organizat luni zeci de mitinguri in intreaga tara pentru a protesta impotriva starii de urgenta, masura in vigoare incepand din iulie 2016, imediat dupa tentativa de lovitura de stat, transmite dpa.



CHP a anuntat ca a organizat proteste in fiecare din cele 81 de provincii din Turcia, inaintea votului parlamentar de miercuri privind extinderea starii de urgenta cu trei luni, ceea ce ar face ca in iulie 2018 masura sa fie in vigoare de 24 de luni.



Sute de persoane au luat parte la o demonstratie…

