Turcia: Operațiunile de salvare la mina de cărbune, s-au încheiat tragic. Ultimul miner dispărut a fost găsit mort Echipele de salvare incheie operațiunile la mina din Amsara, iar președintele confirma ca ultimul miner disparut a fost gasit mort, informeaza aljazeera.com. O explozie in interiorul unei mine de carbune din nordul Turciei a ucis cel puțin 41 de persoane, a declarat președintele turc, in timp ce operațiunile de salvare au fost incheiate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

