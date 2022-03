Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat Turcia ii va primi in continuare pe oligarhii ruși, sancționați in Occident, care vor putea face in continuare afaceri aici, atata timp cat sunt legale și respecta dreptul internațional, noteaza Reuters, citat de The Guardian. Turcia a criticat…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmtro Kuleba cere joi ca Turcia sa fie ”unul dintre garantii” unui eventual acord cu Rusia, anunta seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, care se afla intr-o vizita la Liov, in vestul Ucrainei, relateaza AFP.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, va merge, marti, pentru a purta tratative de pace la Moscova, dupa care, urmeaza sa plece in Ucraina pentru a obține un armistițiu, a anunțat, marți, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro. Seful diplomatiei turce „va continua…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are o intilnire cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, in Turcia, relateaza corespondentul RIA Novosti. Intilnirea miniștrilor are loc in marja Forumului diplomatic din Antalya, la intilnire participa și ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu. Contactul…

- Razboi in Ucraina - Bombardamentele au continuat și noaptea trecuta pe teritoriul Ucrainei. Pana acum, bilanțul ONU inregistreaza oficial peste 500 de decese in randul civililor și aproape 1.000 de raniți.Exista totuși speranța deoarece astazi va avea loc o intalnire cruciala intre cei doi miniștri…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale „unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP, informeaza AGERPRES . „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie…

- Turcia a cerut luni, 27 decembrie, Rusiei sa renunțe la cererile sale „unilaterale” și sa adopte o abordare mai constructiva pentru a ieși din impasul cu puterile occidentale și cu NATO in privința Ucrainei. „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, trebuie sa fie acceptabila de ambele parți”, a spus…