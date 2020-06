Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul turc a adoptat joi un proiect de lege controversat ce intareste considerabil prerogativele "paznicilor de cartier", opozantii presedintelui Recep Tayyip Erdogan acuzandu-l ca prin acest demers intentioneaza sa isi organizeze o "militie" loiala, informeaza AFP.Citește și: VERDICT…

- Vești bune pentru mii de romani. Parlamentul a adoptat miercuri o noua lege. Astfel, persoanele care se incadreaza in cerințele menționate pot obține un salariu de minim 4.460 de lei. Legea a fost inițiata de 37 de parlamentari de la toate partidele, iar aceasta introduce salariul minim diferențiat…

- Mai multe mii de credinciosi au luat parte vineri la rugaciuni colective organizate in moschei in Turcia, dupa mai bine de doua luni de interdictie in cadrul masurilor menite sa stopeze pandemia provocata de noul tip de coronavirus, informeaza sambata AFP, citata de Agerpres.In curtea celebrei Moschei…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat marti ca Parlamentul a dat dovada de responsabilitate si va vota in procedura de urgenta proiectul de lege privind situatia de alerta, cu toate ca raman trei zile in care romanilor nu li se va aplica nicio reglementare. ‘Am vazut putin…

- Nimic nu pare în masura a stinge setea de putere a liderilor autoritari, nici macar cea mai mare epidemie globala din ultimii 100 de ani. Pentru mulți conducatori, pandemia globala de Covid-19 este o ocazie irezistibila de a obține și mai multa putere ori de a și-o spori pe cea deja deținuta,…

- Turcia va oferi un lot umanitar Republicii Moldova constituit din peste 100 mii de maști, 50 mii de dezinfectante, manuși, costume de protecție și incalțaminte speciala. Președintele țarii Igor Dodon a discutat astazi prin telefon cu Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, despre posibilitatea transportarii…