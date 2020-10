Turcia: O mamă şi trei copii au fost salvaţi după 18 ore de sub dărâmături în urma seismului O mama si trei dintre copiii ei au fost salvati sambata in orasul turc Izmir de sub daramaturile unei cladiri prabusite unde fusesera prinsi timp de aproape 18 ore, in urma seismului de vineri cu magnitudinea 6,7 pe scara Richter din vestul Turciei care s-a soldat cu moartea a cel putin 25 de persoane, relateaza Reuters.



Eforturile au continuat pentru salvarea unui al patrulea copil, potrivit imaginilor transmise de televiziuni.



Cel putin 20 de cladiri s-au prabusit in urma seismului produs in orasul Izmir, unde s-au desfasurat operatiunile de salvare.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

