Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters. In cursul noptii, presedintele Tayyip Erdogan a prezidat o reuniune de urgenta consacrata acestui atac la Ankara, in timp ce ministrul apararii Hulusi Akar si comandantii fortelor turce au condus operatiuni in Siria la granita turca, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu. Turcia a trimis mii de militari si armament…