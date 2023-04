Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul a depașit „linia roșie”, dupa ce, cu o seara in urma, poliția israeliana a intrat in moscheea Al-Aqsa din Ierusalim cu scopul de a „dispersa agitatori”, ranind astfel mai multe persoane. „Turcia nu poate sa ramana tacuta in fata acestor atacuri”, precizeaza Erdogan, potrivit AFP.