Turcia, noua casă a oligarhilor? Bogația oligarhilor ruși este in cautarea unei noi case, iar Turcia se impune rapid ca o gazda binevenita. Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat pentru CNBC ca ii va primi in țara pe oligarhii sancționați de Occident – turiști sau investitori – atata timp cat relațiile lor de afaceri respecta dreptul internațional. De […] The post Turcia, noua casa a oligarhilor? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

