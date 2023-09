Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut, vineri, prima sa victorie la Campionatul European, 3-2 cu Turcia, in Grupa D de la Tel Aviv. Tricolorii, dupa doua infrangeri consecutive, 0-3 cu Portugalia și 2-3, cu Israelul au castigat dramatic, dupa aproape doua ore de joc . In ultimele partide…

- Campioana europeana a acestei ediții va fi decisa, duminica, de la 21:00, la Bruxelles, dupa ce vineri Serbia a trecut de Țarile de Jos cu 3-1, iar Turcia a invins-o pe Italia, deținatoarea titlului, cu 3-2. In voleiul feminin nu este loc de surprize, cel puțin nu la nivel inalt. La ultimele trei ediții…

- Romania a fost invinsa de Franta in optimile Campionatului European de volei feminin. Tricolorele au iesit din cursa pentru trofeu si au ratat o sansa importanta de a scrie istorie. Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, la Florenta, in fata reprezentativei Frantei, scor 1-3, in primul meci…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a terminat pe locul trei in grupa B a Campionatului European și va infrunta echipa Frantei in optimile de finala. Romania a fost invinsa de Bulgaria cu scorul de 3-2 (26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 15-12), in ultimul meci din grupa B a Campionatului European de volei…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, cu scorul de 0-3 (19-25, 19-25, 15-25), de reprezentativa Italiei, intr-o partida disputata la Verona, in aer liber, in deschiderea Campionatului European. Campioana europeana en titre a obtinut victoria dupa o ora si 19 minute in acest meci din…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Belgia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), miercuri seara, la Bekescsaba, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au cedat dupa 67 de minute si au ocupat ultimul loc, opt, in…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League.Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…

- Volei masculin: Turcia si-a luat revansa in fata Romaniei in Golden League: scor 3-2. Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de selectionata Turciei, intr-un meci din grupa A a Golden League. Saptamana trecuta, Turcia pierdea cu 2-3 in…