Turcia: Ninsoarea abundentă perturbă traficul în Istanbul O ninsoare abundenta a afectat miercuri cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, perturband traficul terestru si maritim, relateaza agentia Xinhua.



Zapada a acoperit orasul la orele de varf ale diminetii si a surprins numerosi locuitori aflati in drum spre locurile de munca.



Traficul a fost paralizat in curand in metropola din cauza viscolului si a ghetii formate pe carosabil.



In inregistrarile video difuzate de media locale se poate vedea cum numerosi locuitori au coborat din vehiculele de transport in comun si si-au continuat deplasarea pe jos.



Vizibilitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna aspra cu care Europa se lupta de o saptamana a ajuns și in Grecia. A nins și temperaturile au coborat pana la -15 grade Celsius. Zapada abundenta a fost inregistrata și in Turcia, la Istanbul, in timp ce Moscova mult mai obișnuita cu iarna incearca sa-și revina dupa o „ninsoare apocaliptica”,…

- Iarna aspra cu care Europa se lupta de o saptamana a ajuns și in Grecia. A nins și temperaturile au coborat pana la minus 15 grade Celsius. Zapada abundenta a fost inregistrata și in Turcia, la Istanbul.

- Inspectorii vamali din Bulgaria au confiscat 47,16 kilograme de bijuterii din argint de contrabanda la punctul de control Kapitan Andreevo, situat langa granita cu Turcia, au anuntat luni autoritatile, informeaza agentia Xinhua, potrivit AGERPRES. Metalul pretios, care era impartit in 88 de…

- O baba de zapada de doi metri a devenit vedeta satului Congaz din UTA Gagauzia. Creatia apartine unei localnice, mama a trei copii, care spune ca a construit acest om de zapada pentru a-si bucura odraslele.

- Turcia a primit luni 6,5 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania biofarmaceutica chineza Sinovac, informeaza Xinhua. Un avion cargo al companiei Turkish Airlines incarcat cu vaccinurile a aterizat dimineata devreme pe aeroportul din Istanbul venind de…

- Demis recent de la Gaziantep, Marius Șumudica și-a gasit echipa, tehnicianul român urmând sa antreneze tot în Super Lig, dupa cum informeaza presa din Turcia. Șumi va fi rival la salvarea de la retrogradare cu Dan Petrescu.Astfel, Șumi a ajuns la un acord cu oficialii celor…

- Ninsorile abundente si poleiul au provocat haos marti in traficul rutier din estul Frantei, informeaza DPA. Autoritatile locale au intervenit marti seara pentru a deszapezi sute de vehicule ramase blocate din cauza ninsorilor pe autostrada A40 in dreptul localitatii Bellegarde-sur-Valserine,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a exprimat vineri in favoarea imbunatatirii relatiilor cu Israelul si a continuarii schimburilor in sfera informatiilor, dar a criticat politica israeliana fata de palestinieni ca fiind „inacceptabila”, relateaza Reuters, conform Agerpres. „Politica privind Palestina…