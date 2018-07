Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relatiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe tari ar trebui sa renunte la importurile de petrol din Iran, relateaza Reuters.

- Statele Uniunii Europene au aprobat joi, in unanimitate, planul de impunere a tarifelor vamale pe produse americane in valoare de 2,8 miliarde de euro, in replica la tarifele introduse de Washington pentru otelul si aluminiul provenit din UE, scrie Reuters. Masurile vor intra probabil in vigoare cel…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este preocupat de decizia SUA de retragere din acordul nuclear cu Iranul, afirmand ca Romania va incerca sa faca tot ce ii sta in putinta pentru dezvoltarea acestui acord nuclear. ”Deocamdata…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

- Cea mai mare descoperire din istoria Bahrainului: un camp petrolier ce contine pana la 80 de miliarde de barili de titeiAprecierile facute bazinului hidrografic Khaleej Al Bahrain de catre doua firme din Statele Unite sugereaza, de asemenea, prezenta a 280 de miliarde de metri cubi pana la 560…