UE a constatat marti ca negocierile de aderare cu Turcia sunt ''efectiv intr-un punct mort', in timp ce tara "se indeparteaza din ce in ce mai mult'' de blocul comunitar, potrivit concluziilor unei reuniuni care a avut loc la Luxemburg si la care au participat ministrii afacerilor externe din UE, relateaza AFP.



''Consiliul UE noteaza faptul ca Turcia se departeaza din ce in ce mai mult de Uniunea Europeana. Negocierile de aderare a Turciei se afla deci intr-un punct mort", se afirma in documentul adoptat la incheierea discutiilor celor 28 asupra perspectivelor…