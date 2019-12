Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca Ankara ar putea lansa noi actiuni in nordul Siriei impotriva fortelor kurde, acuzand SUA si Rusia ca nu si-au respectat angajamentele, transmite AFP. "Au indeplinit in totalitate ceea ce este prevazut de acorduri? Nu, nu au facut-o,…

- Turcia a stopat inaintarea armatei sale dupa ce a incheiat acorduri cu SUA si Rusia privind retragerea YPG la cel putin 30 km fata de granita Siriei cu Turcia. Satul Suluk, unde a avut loc explozia de duminica, se afla la 10 km de granita. Un camion de mici dimensiuni a explodat in fata unei brutarii.…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a transmis marți, in contextul celei de a doua patrule comune desfașurate impreuna cu Rusia pe teritoriul sirian din apropierea graniței cu Turcia, ca militanții kurzi, membri ai Unitaților de Aparare a Poporului (YPG), nu s-au retras din „zona de securitate”, anunța…

- Turcia se afla in discutii cu Rusia in ce priveste predarea a 18 presupusi membri ai armatei siriene capturati de fortele turce, a declarat joi ministrul apararii, Hulusi Akar, potrivit AFP si Reuters. 'Purtam discutii cu Rusia in problema transferului acestor 18 persoane care sunt,…

- Aproximativ 300 de militari ai unitații de poliție militara a Forțelor armate ale Federației Ruse, desfașurați in Cecenia, au fost trimiși in Siria, la frontiera cu Turcia, transmite Interfax cu referire la anunțul Ministerului rus al Apararii. Militarii ceceni vor menține ”legea și ordinea”, vor patrula…

- "Armistitiul expira marti la ora 22.00 (22.00, ora Romaniei). Daca promisiunile facute de americani nu sunt respectate, operatiunea va fi reluata cu o mai mare determinare", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul Le Figaro și Mediafax. Declarața vine inainte ca liderul de la Ankara…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau din SUA, Donald Trump, sa exercite presiuni pentru incetarea imediata a ofensivei militare turce din nordul Siriei, anunta Palatul Elysee, conform cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Emmanuel Macron a discutat vineri seara,…