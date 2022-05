Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier principal al presedintelui Turciei i-a comunicat luni omologului sau american ca Ankara doreste masuri concrete in legatura cu ceea ce numeste "organizatii teroriste" din Finlanda si Suedia inainte de a lua in considerare candidaturile lor la NATO, informeaza Reuters, care citeaza presedintia…

- Forțele Armate ale Ucrainei l-au eliminat pe comandantul companiei Diviziei 106 Parașute, capitanul Oleksandr Vyhulyar, a anunțat duminica armata ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Finlanda si Suedia vor achizitiona impreuna arme de foc portabile si arme antitanc, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Helsinki, dupa ce in aceeasi zi cele doua state si-au depus oficial cererile de aderare la NATO, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Norvegia, Danemarca si Islanda isi ofera sprijinul Finlandei si Suediei in cazul in care cele doua natiuni nordice ar fi atacate in timpul procesului de aderare la NATO, potrivit unui comunicat comun emis de cele trei state, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu s-a aratat conciliant fata de Finlanda, reprosand in schimb Suediei "declaratii provocatoare", la discutiile de duminica de la Berlin privind aderarea celor doua tari la NATO, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Suedia si Finlanda urmeaza sa discute sambata cu Turcia, la Berlin, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a expimat ostilitatea fata de intrarea celor doua tari in NATO, un risc de blocare a acestui proces, care necesita o unanimitate a statelor membre, relateaza AFP și news.ro. Fii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca, daca Finlanda și Suedia vor adera la NATO, atunci Rusia va trebui sa "reechilibreze situația" prin propriile masuri, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, afirma, intr-un interviu publicat duminica, ca Rusia si Ucraina se apropie de un acord pe subiecte 'critice', el exprimandu-si speranta intr-o incetare a focului daca cele doua parti nu vor da inapoi de la progresele obtinute pana acum, informeaza…