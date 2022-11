Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 10:25 - Canele de Telegram din Belarus semnaleaza, sambata dimineata, decolarea unor avioane de vanatoare rusesti, anunța RBC, potrivit Rador. In intreaga Ucraina s-a dat alerta de atac aerian. UPDATE 10:00 - Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia a raportat ca, in noaptea de vineri…

- Turcia va ratifica aderarea la NATO a Suediei si Finlandei in cazul in care cele doua state nordice vor lua ”masurile necesare”, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in timpul unei intalniri cu seful Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, potrivit News.ro.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, il va primi pe 4 noiembrie pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a discuta ratificarea aderarii Suediei si Finlandei la alianta, a declarat vineri agentiei France Presse un inalt oficial turc.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri, 21 octombrie, ca va avea o intalnire cu premierul suedez Ulf Kristersson cu care va vorbi despre cererea țarii nordice de a deveni membra NATO și despre extradarea celor pe care Ankara le considera teroriști, relateaza Reuters . ”Noul prim-ministru…

- Turcia nu va ratifica cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO, atat timp cat promisiunile facute de cele doua tari nu vor fi respectate, a declarat astazi presedintele Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP.

- Dezacordurile cu Turcia cu privire la aderarea Finlandei și Suediei persista, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o conferința de presa cu Secretarul de stat american, Anthony Blinken. Despre acest lucru a anunțat TASS. In ciuda acestor dezacorduri, șeful NATO spera ca acestea…