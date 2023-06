Stiri pe aceeasi tema

- Turcia intentioneaza sa trimita comandouri in Kosovo duminica si luni, ca raspuns la solicitarea NATO de a se alatura fortei sale de mentinere a pacii KFOR, ca urmare a tulburarilor din nordul tarii, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Agerpres.

