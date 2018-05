Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai 2018, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim.

- Autoritatile austriece au instituit masuri speciale de securitate pentru cladirile diplomatice din Viena dupa ce un soldat a fost injunghiat langa resedinta ambasadorului iranian. Un barbat a atacat cu un cutit un soldat aflat in afara resedintei ambasadorului iranian in Austria, la Viena. Ulterior,…

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucați de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereți. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajații ADP au indepartat pericolul. Autoritațile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- Guvernul austriac a hotarat sa se ocupe mai indeaproape de ordinea public, cum a promis in campania electorala. Așa ca a adoptat un pachet de securitate care include și masuri criticate de unii, pentru ca intra prea adanc in viața intima a austriecilor.

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand…