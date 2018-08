Procurori turci au emis mandate de arestare pe numele a 27 de inalti ofiteri din marina militara suspectati de legaturi cu o miscare pe care Ankara o face responsabila pentru o lovitura de stat esuata in urma cu doi ani, informeaza joi dpa. Raiduri ale politiei aveau loc joi in opt provincii din intreaga tara, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca cinci dintre ofiterii cautati sunt in prezent in serviciul marinei turce. Potrivit biroului procurorului-sef din Ankara, barbatii sunt acuzati de a fi comunicat cu membri ai miscarii lui Fethullah Gulen, un cleric islamist ce locuieste…