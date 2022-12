Stiri pe aceeasi tema

- Compania turca de livrare de alimente Getir a cumparat rivala germana Gorilla, intr-o afacere in valoare de 1,2 miliarde de dolari care consta in fuziunea a doua dintre companiile ramase in Europa care promit furnizarea la comanda a produselor alimentare in numai cateva minute, transmite Reuters.…

- Salariul minim brut va fi marit, de la 1 ianuarie, la 3.000 de lei, comparativ cu 2.550 in prezent, potrivit unei hotarari adoptate ieri de executiv. De aceasta prevedere vor beneficia aproape 2,2 milioane de salariati. De asemenea, angajatii platiti in baza legii salarizarii unitare a bugetarilor vor…

- Coaliția de guvernare a ajuns, luni, la un acord de principiu privind majorarea punctului de pensie cu 12,5%. De asemenea, pensionarii cu pensii mici vor primi un ajutor financiar din partea statului, iar pentru veteranii de razboi crește indemnizația cu 30%. Fii la curent cu cele mai noi…

- Crește salariul minim garantat in Romania. De la 1 ianuarie 2023, este propus un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o crestere de 17,6 %, fata de luna decembrie 2022. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru…

- Salariul minim brut garantat va creste la 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, potrivit unui proiect de hotarare de guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Conform statisticilor, peste 2,1 milioane de salariati vor beneficia de aceasta marire. Prin aceasta masura, Guvernul urmareste…

- Pensii marite cu 15%! Joaca de-a marirea pensiilor continua la Palatul Victoria. Deși, in principiu, membrii coaliției s-au pus de comun acord asupra majorarii, a ramas totuși o necunoscuta. Care va fi procentul de majorare stabilit și daca se va face gradual, sau la gramada. Intr-o conferința de astazi,…

- Se majoreaza salariul minim pe economie? Iata ce spune Marcel Ciolacu. „In continuare incercam. Am ajuns la 6 la suta din PIB pentru domeniul social și economic. Pentru prima oara cand pachetul economic a insemnat mai mult decat cel social. Am venit cu propunerea sa marim salariul minim pe economie…

- Salariul minim și pensiile vor crește de la anul, indica surse guvernamentale. Potrivit informațiilor obținute de Știrile TVR, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim ar ajunge la 3.000 de lei brut. Pensiile ar urma sa creasca de la anul cu maximum 11%, in funcție de buget.