Turcia, lovită de un nou cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 grade a lovit provincia Hatay din sudul Turciei, ingrozindu-i pe cei ramași intr-o regiune devastata de doua cutremure, doua saptamani mai devreme. Cutremurul , mai puțin puternic decat cele inițiale cu magnitudinea de 7,8 și 7,5 care au provocat haos in sudul Turciei și in nordul Siriei la 6 februarie, amenința cu noi distrugeri intr-o regiune in care mulți oameni au fugit din casele distruse pentru a se refugia in siguranța in alte orașe și sate din afara zonei afectate de cutremur, noteaza The Guardian. Acesta a lovit la o adancime de doar doi kilometri,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

