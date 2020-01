Turcia, lovită de două cutremure de pământ. Unul a avut magnitudinea 5.7 Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km NE de Manisa, 68km S de Balikesir, 89km NE de Izmir, 93km NE de Karabaglar, 132km N de Aydin, 146km V de Usak, 168km SV de Bursa, 175km NV de Merkezefendi, 180km NV de Denizli, 194km V de Kutahya", a notat infp.ro, cu referire la primul cutremur din Turcia.



Peste 26 de minute, infp.ro a revenit cu un nou mesaj, pentru al doilea seism: "In ziua de 22 Ianuarie 2020 la ora 21:48:31 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 10km.



Cutremurul s-a produs in apropierea…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

