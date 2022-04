Spațiul aerian al Turciei a fost inchis pentru avioanele militare și civile care transporta trupe din Rusia in Siria, dupa consultari cu Moscova, a declarat sambata radiodifuzorul de stat turc TRT Haber, care l-a citat pe ministrul de externe Mevlut Cavusoglu. Reuters precizeaza ca Turcia, membra NATO, are relații bune atat cu Rusia, cat și cu Ucraina și a incercat sa medieze in razboiul dintre ele.

