Un tribunal turc a ordonat marti punerea in libertate sub control judiciar a unui caricaturist inchis cu o zi inainte pentru ca l-a criticat in lucrarile sale pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, au informat media turce, potrivit AFP. Nuri Kurtcebe, un autor de romane grafice si caricaturist in varsta de 69 de ani, a fost plasat luni in arest la Yalova (nord-vest) pentru a efectua o pedeapsa de 14 luni de inchisoare pentru "insulta la adresa sefului statului". Un tribunal a decisa insa marti seara punerea lui in libertate sub control judiciar, a transmis agentia de presa Dogan, citandu-l pe avocatul…