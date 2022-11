Stiri pe aceeasi tema

- O acuzație fara precedent, cum ca guvernul Erdogan „inchide ochii” la traficul de droguri din Turcia, a fost lansata prin intermediul rețelelor de socializare de Kemal Kilicdaroglu, președintele CHP (Partidul Popular Republican - de opoziție). El il denunța pe ministrul de interne, Suleyman Soylu,…

- Un tribunal rus a dispus joi arestarea jurnalistei de televiziune Marina Ovsyannikova, a transmis agenția de știri Interfax, la peste șase luni dupa ce aceasta a afișat o pancarta cu lozinci legate de minciunile Kremlinului in legatura cu razboiul din Ucraina.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, care se afla in inchisoare, a declarat joi ca este vizat de noi acuzatii penale pentru "promovarea terorismului", "apel la extremism", "finantarea activitatilor extremiste" si "reabilitarea nazismului", pentru care pedeapsa totala ar fi de 30 de ani de inchisoare,…

- Atacantul brazilian Neymar va fi judecat saptamana viitoare pentru frauda și corupție in legatura cu transferul sau la Barcelona de la Santos in 2013, iar reclamantul, firma braziliana de investiții DIS, a declarat joi ca solicita o pedeapsa de cinci ani de inchisoare, relateaza Reuters, potrivit…

- Consiliul Europei a solicitat Turciei sa retraga un amendament la Codul Penal care prevede pedepse de pana la trei ani de inchisoare pentru diseminarea publica de "informatii false sau inselatoare" in Turcia si pierderea legitimatiei de presa pentru jurnalistii gasiti vinovati de aceasta infractiune,…

- Junta din Myanmar a condamnat-o joi pe Aung San Suu Kyi la inca trei ani de inchisoare pentru incalcarea legii secretelor oficiale, a declarat pentru AFP o sursa apropiata acestui caz, scrie news.ro.

- Departamentul de Stat al SUA a anunțat intr-o declarație oficiala incetarea embargoului asupra armelor impus guvernului cipriot grec in 1974. Potrivit Statelor Unite, Nicosia ar fi indeplinit condițiile necesare pentru a putea primi material de razboi produs in Statele Unite, incepand cu anul fiscal…

- Armata ucraineana a reținut mai mulți profesori ruși in timpul masurilor de filtrare in teritoriile eliberate din regiunea Harkov. Aceștia ajunsesera acolo pentru a preda copiilor ucraineni folosind programe de invațamant in limba rusa.