- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Fortele maresalului Khalifa Haftar au anuntat sambata seara ca au sechestrat un cargou turc sub pavilionul Grenadei in largul partii de est a Libiei, pentru a-l perchezitiona, transmite AFP. Anuntul coincide cu ratificarea de catre parlamentul turc a unui acord de cooperare militara intre Ankara si…

- Parlamentul turc a ratificat sambata un acord de cooperare militara si in domeniul securitatii incheiat cu guvernul libian de uniune nationala sustinut de ONU, relateaza DPA, Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Ankara sustine guvernul de la Tripoli impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Trupele loiale maresalului Khalifa Haftar au doborat o drona de productie turceasca in timpul luptelor care s-au intensificat in noaptea de vineri spre sambata la sud de capitala Libiei, Tripoli, transmite agentia EFE potrivit Agerpres Drona, de tipul UAS Bayratkar, a fost doborata in timp ce survola…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…

- Fortele loiale maresalului Khalifa Haftar au anuntat sambata instituirea unei zone de interdictie aeriana in partea de vest a Libiei care include capitala Tripoli, tinta a ofensivei declansate in aprilie de Haftar, informeaza dpa. Ahmed al-Mesmari, purtator de cuvant al Armatei Nationale Libiene conduse…

- Saca luptele continua la sol la sud de Tripoli, o alta batalie face ravagii de câteva luni în cerul libian între dronele Turciei și cele ale Emiratelor Arabe Unite, fara a reuși sa schimbe însa echilibrul forțelor, scrie AFP.Din 4 aprilie, începutul ofensivei omului…