La Istanbul s-a reluat joi procesul inceput in iulie anul trecut in care 26 de cetateni ai Arabiei Saudite sunt judecati in contumacie pentru asasinarea conationalului lor Jamal Khashoggi, transmite dpa.



Se presupune ca sauditul a fost ucis in consulatul tarii sale de la Istanbul in 2 octombrie 2018. Khashoggi intrase pentru a obtine documente in vederea casatoriei, in timp ce logodnica sa Hatice Cengiz il astepta afara.



Cenghiz, cetateana turca, a fost prezenta joi in sala de judecata.



Arabia Saudita a refuzat sa ii extradeze pe inculpati, printre care se numara…