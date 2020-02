Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul grec Ioannis Lagos a rupt miercuri o imagine a drapelului Turciei in timpul unei sesiuni a Parlamentului European. Joi, Ankara a denuntat gestul "rasist", informeaza AFP.Lagos a criticat Turcia, apoi a ridicat si a rupt o foaie de hartie pe care era imprimat steagul turc.…

- Acordul maritim dintre Ankara si Tripoli prinde contur. Ankara iese din izolare in estul Mediteranei.In luna noiembrie, Ankara si guvernul libian au semnat doua acorduri separate, unul in domeniul securitatii si cooperarii militare si un altul privind granitele maritime in estul Mediteranei,…

- Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu acordat televiziunii publice TRT, transmite AFP, potrivit Agerpres. Erdogan a amintit, in interviul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a propus dupa intalnirea avuta luni seara, la Berlin, cu presedintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, si liderul turco-cipriot, Mustafa Akinci, convocarea unei intalniri informale in cinci, cu participarea celor doua comunitati implicate (greco-cipriotii…

- Ministrul grec pentru politica privind migratia, Giorgos Koumoutsakos, a criticat joi, in timpul unei vizite in SUA, ''santajul'' la care apeleaza Turcia pentru a primi din partea Uniunii Europene un ajutor financiar mai consistent, transmite AFP potrivit Agerpres. Presedintele turc Recep Tayyip…

- Zacamantul din Mediterana care invrajbește Europa. Decizia Turciei lovește o țara UE Nava turca de foraj petrolier Fatih si-a inceput operatiunile in largul coastei de nord-est a Ciprului, a anuntat vicepresedintele turc Fuat Oktay, in pofida avertismentelor adresate Ankarei de UE. Consiliul Afaceri…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a reactionat la amenintarile repetate cu sanctiuni din partea Uniunii Europene, avertizand ca tara sa „va deschide portile” pentru repatrierea in Europa a mai multor militanti ai Statului Islamic, transmite DPA, citata de Agerpres. „Am mai spus asta. Poate…

- "Am mai spus asta. Poate subestimati aceste avertismente. Aceste porti se vor deschide. Acesti membri ai Daesh au inceput sa fie trimisi catre voi si vor mai fi", a spus el, folosind acronimul arab pentru Statul Islamic. "Atunci veti fi pe cont propriu", a adaugat el.Erdogan a raspuns astfel…