Turcia joacă tare și blochează aderarea Suediei la NATO: șantaj și blocaj fără menajamente Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat joi ca Suedia nu a actionat inca in sensul extradarii sau blocarii activelor unor indivizi pe care Ankara ii acuza de terorism, desi Guvernul de la Stockholm asteapta aprobarea Turciei pentru a adera la NATO.

