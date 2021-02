Turcia iși propune sa atinga obiective spațiale strategice in 10 ani, potrivit recentelor declarații ale președintelui Tayyip Erdogan. Turcia iși propune sa realizeze „primul contact cu Luna”, ca parte a programului sau spațial național, in 2023. „Prima aselenizare va fi efectuata cu racheta noastra hibrida autentica si nationala care va fi lansata pe orbita la sfarșitul anului 2023, prin cooperare internaționala”, a afirmat președintele Erdogan, potrivit Reuters. Declarația a fost facuta in cursul unei eveniment desfasurat la Ankara, acolo unde președintele Turciei a anunțat un program cu 10…