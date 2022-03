Turcia îşi mută ambasada din Ucraina de la Kiev, la Cernăuţi Turcia a anuntat vineri ca isi muta ambasada din Ucraina de la Kiev la Cernauti, oras situat la circa 40 de kilometri de frontiera cu Romania. ”Turcia isi evacueaza personalul ambasadei de la Kiev din motive de securitate”, a declarat un responsabil din MAE turc, in timp ce trupele ruse care au invadat Ucraina pe 24 februarie incearca in continuare sa incercuiasca Kievul. Turcia era printre ultimele tari care mai aveau ambasada la Kiev. Peste 20.000 de persoane au fost evacuate miercuri si joi din regiunea capitalei ucrainene. Circa jumatate din populatia Kievului a parasit orasul in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

