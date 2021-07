Turcia îşi întăreşte graniţa în faţa unui posibil val de migranţi dinspre Afganistan Turcia si-a consolidat controlul frontierei sale cu Iranul cu aproximativ 20.000 de soldati in fata unui posibil val de migranti dinspre Afganistan din cauza avansarii talibanilor pe teren, dupa retragerea SUA si incheierea misiunii NATO, relateaza sambata presa locala, citata de EFE. Citand "surse de securitate", ziarul Hurriyet a relatat sambata cu privire la transferul de trupe turce in partea de est a tarii. Afganii sunt deja al doilea cel mai mare grup de migranti in Turcia dupa sirieni. Potrivit presei turce, migrantii afgani ajung in Turcia via granita din munti cu Iranul, dupa ce achita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

