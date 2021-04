Turcia interzice folosirea criptomonedelor şi criptoactivelor Banca Centrala a Turciei (CBRT) a interzis folosirea criptomonedelor si criptoactivelor pentru achizitii de bunuri si servicii, mentionand posibilele pagube ”ireparabile” si riscurile semnificative in urma unor astfel de tranzactii. Aceasta se arata in legislatia publicata in Gazeta Oficiala a tarii, potrivit Reuters. Dupa acest anunt bitcoin s-a depreciat cu 2,59%, la 61.757 de dolari. Conform CBRT, criptomonedele si alte active digitale de acest tip, bazate pe tehnologia registrului distribuit (distributed ledger technology – DLT), nu pot fi folosite, direct sau indirect, ca instrumente de plata.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

