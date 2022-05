Stiri pe aceeasi tema

Un grup de sotii ale unor militari ucraineni din regimentul Azov s-a intalnit miercuri la Roma cu papa Francisc, cerandu-i sa intervina pentru a "salva vietile" acestor soldati, care rezista de mai multe saptamani in combinatul siderurgic Azovstal bombardat de armata rusa la Mariupol, in sud-estul…

Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a anuntat sambata incheierea operatiunii de evacuare a civililor din combinatul siderurgic Azovstal, din Mariupol, oras in sudul Ucrainei asediat de fortele ruse, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Armata ucraineana a anuntat ca luptele continua la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-estul Ucrainei), unde Rusia "incearca sa-i anihileze" pe ultimii aparatori din otelarie, chiar daca a anuntat o incetare a focului unilaterala incepand de joi dimineata, relateaza AFP, conform AGERPRES.…

Președintele rus Vladimir Putin susține ca soldații ucraineni folosesc civilii ca scuturi umane la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol și ca forțele rusești nu i-au impiedicat sa plece.

Niciun acord nu a fost incheiat luni, in a doua zi de Paste, in vederea deschderii unui culoar umanitar de evacuare a civililor baricadati impreuna cu militari ucraineni in complexul siderurgic asediat Azovstal, la Mariupol, in sud-extul Ucrainei, anunta Kievul, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

Cinci militari ucaineni care aparau ultima reduta aflata sub controlul fortelor ucrainene la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, s-au predat, iar 140 de civili au fost evacuati, anunta miercuri separatisti prorusi din Donbas (est), relateaza AFP, potrivit news.ro.

Rusia a dat miercuri un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care inca rezista in Mariupol pentru a se preda, dupa ce a declanșat noua sa ofensiva din est, in timp ce guvernele occidentale au promis mai mult ajutor militar Kievului, scrie Reuters.

Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul-port Mariupol care este in stare de asediu si a cerut fortelor ramase ascunse in uzina metalurgica Azovstal sa se predea, relateaza Reuters, potrivit news.ro.